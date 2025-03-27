Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a Adli İşlem Başlatıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konut ve araçlarında arama yapıldı.

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a Adli İşlem Başlatıldı

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem süreci başlatıldı.

Valilik açıklamasında, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, bir süre sonra partisinden istifa etti.

Kaynak: DHA

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