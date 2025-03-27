Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı
Bingöl’de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 2 parça halinde 5.70 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise 2 parça halinde 5,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA