Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı

Bingöl’de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 2 parça halinde 5.70 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise 2 parça halinde 5,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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