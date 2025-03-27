Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 2 parça halinde 5.70 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise 2 parça halinde 5,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA