Adana’da Kahvehanede Çeyrek Altın Hesaplaşması! Tabut Emojili Paylaşım Çifte Cinayete Dönüştü

Olay, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi’ndeki bir kahvehanede, gece saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, H.G. isimli bir kişi, kuzeni Erkan Savan’a (35) 8 çeyrek altın borç verdi. Bu borcu tahsil etmek isteyen H.G.’nin oğlu D.G. (17), Savan’ın bulunduğu kahvehaneye gitti. Savan'ın altınları veremeyeceğini söylemesi üzerine D.G. oradan ayrıldı.

CİNAYET ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPTI

Evine döndükten sonra akrabası Erkan Savan’ın baş harflerini ve tabut emojisini içeren bir paylaşım yapan D.G., elinde iki tabanca bulunan bir fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu paylaşımın ardından tekrar kahvehaneye dönen genç, kısa bir gözlem yaptıktan sonra içeri girerek önce Erkan Savan’ı, ardından araya giren Ramazan Durak’ı (40) silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, D.G. hızla olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Savan ve Durak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sadece 15 dakika sonra D.G.’yi mahalledeki ara sokaklarda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA