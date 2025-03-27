Adana’da Kahvehanede Çeyrek Altın Hesaplaşması! Tabut Emojili Paylaşım Çifte Cinayete Dönüştü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayın arkasından borç meselesi çıktı. 17 yaşındaki D.G.’nin, annesinin alacağı olan 8 çeyrek altını tahsil etmek için cinayetleri işlediği ortaya çıktı. D.G.'nin olay öncesinde sosyal medyada paylaştığı tabut emojili ve çift tabancalı fotoğraf ise dikkat çekti.

Son Güncelleme:

Olay, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi’ndeki bir kahvehanede, gece saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, H.G. isimli bir kişi, kuzeni Erkan Savan’a (35) 8 çeyrek altın borç verdi. Bu borcu tahsil etmek isteyen H.G.’nin oğlu D.G. (17), Savan’ın bulunduğu kahvehaneye gitti. Savan'ın altınları veremeyeceğini söylemesi üzerine D.G. oradan ayrıldı.

Adana’da Kahvehanede Çeyrek Altın Hesaplaşması! Tabut Emojili Paylaşım Çifte Cinayete Dönüştü - Resim : 1

CİNAYET ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPTI

Evine döndükten sonra akrabası Erkan Savan’ın baş harflerini ve tabut emojisini içeren bir paylaşım yapan D.G., elinde iki tabanca bulunan bir fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Adana’da Kahvehanede Çeyrek Altın Hesaplaşması! Tabut Emojili Paylaşım Çifte Cinayete Dönüştü - Resim : 2

Bu paylaşımın ardından tekrar kahvehaneye dönen genç, kısa bir gözlem yaptıktan sonra içeri girerek önce Erkan Savan’ı, ardından araya giren Ramazan Durak’ı (40) silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, D.G. hızla olay yerinden kaçtı.

Adana’da Kahvehanede Çeyrek Altın Hesaplaşması! Tabut Emojili Paylaşım Çifte Cinayete Dönüştü - Resim : 3

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Savan ve Durak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sadece 15 dakika sonra D.G.’yi mahalledeki ara sokaklarda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Cinayet
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Can Ataklı 'Bahçeli' Soruşturmasından Serbest Can Ataklı 'Bahçeli' Soruşturmasından Serbest
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Sinop’ta Sahte İçki Operasyonu Sinop’ta Sahte İçki Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!