Can Ataklı 'Bahçeli' Soruşturmasından Serbest

MHP lideri Bahçeli ile ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Can Ataklı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı ifadesinde "Yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dedi.

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Can Ataklı 'Bahçeli' Soruşturmasından Serbest

28 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantısına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmış, MHP'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada ‘Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek’ denilmişti.

Ameliyatın ardından uzun süredir açıklamalar yapan ancak rahatsızlığı nedeniyle görüntü vermeyen Devlet Bahçeli’nin ‘entübe edildiği’ iddia edilmişti.

Bu iddiaları ortaya atan Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Ataklı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Can Ataklı 'Bahçeli' Soruşturmasından Serbest - Resim : 1

'BİLGİ EDİNME HAKKINI SAVUNDUM'

Gazeteci Can Ataklı savcılıkta verdiği ifadede"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi Youtube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve 'Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?' şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dedi.

Can Ataklı'ya 'Bahçeli' SoruşturmasıCan Ataklı'ya 'Bahçeli' SoruşturmasıGüncel

Kaynak: ANKA

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Devlet Bahçeli Can Ataklı MHP
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