Can Ataklı'ya 'Bahçeli' Soruşturması

28 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantısına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmış, MHP'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada ‘Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek’ denilmişti.

Ameliyatın ardından uzun süredir açıklamalar yapan ancak rahatsızlığı nedeniyle görüntü vermeyen Devlet Bahçeli’nin ‘entübe edildiği’ iddiası tartışma yaratmıştı.

'DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Entübe iddiasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddia şöyle yalanlanmıştı: Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siyaset gündemine oturan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, haberi köşesine taşıyan Can Ataklı hakkında, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: ANKA