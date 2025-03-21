Bahçeli, Özgür Özel'e Tek Cümleyle Seslendi: Yargıya Saygı Duy, Partinde Otur

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yaptığı bir açıklama paylaşıldı.

Paylaşımda, Devlet Bahçeli Özgür Özel'e tepki göstererek, "Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur. — MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025

ÖZEL 'MEYDANLARDAYIZ' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Saraçhane’de yaptığı açıklamada, “Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" ifadelerini kullanarak İBB'ye düzenlenen operasyona ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermişti.

CHP'nin pazar günü düzenleyeceği cumhurbaşkanı belirleme seçimlerine de dikkat çeken Özel, “Size çağrım var. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın onu teşvik edin sandığa kadar eşlik edin söz mü?” diye konuşmuştu.

'POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN'

Özel, bugün yaptığı konuşmasında ise sokağa davetini yineleyerek, asla korkmadıklarını ve sinmeyeceklerini belirtmişti.

Konuşmasına bir şerh de düşen Özel, Ama bir tek, bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama, o bizim işimiz değil. Ama önümüze, önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi