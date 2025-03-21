Özgür Özel'den Kritik Çağrı: 'Polise Zarar Vermeden...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. Özel, yurdun dört bir yanındaki eylemlere çağrıda bulundu. Özel, "Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum.

Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye; kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya; demokratik bir şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum.

Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum.

Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin."

Kaynak: Haber Merkezi