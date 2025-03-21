Özel'in 'Sokak' Çağrısına Bir Tepki Daha! Bakan Tunç: 'Hukuk Dışıdır, Asla Kabul Edilemez'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında tutulmasının ikinci gününde de binlerce kişi Saraçhane’de buluştu. Burada vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel ise 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. Özel, Bundan sonraki süreçte kimse CHP’den salonlarda, binalarda, siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklarda, meydanlardayız. Bana diyorlar ki ‘Sokak çağrısı mı yapıyorsun?’ Evet. Evet. Evet" dedi.

Özel'in çağrısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle ‘sorumsuzluktur.’ Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" açıklamasını yaptı.

Yerlikaya'nın ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının hukuk dışı olduğunu ifade eden Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

'HUKUK DIŞIDIR'

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

'DOSYANIN İÇERİĞİ KAMUOYUNA SUNULACAK'

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi