Ekrem İmamoğlu'nun da Olduğu Gözaltındaki 87 Kişi Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA