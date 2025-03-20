Ekrem İmamoğlu'nun da Olduğu Gözaltındaki 87 Kişi Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Dün sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yeni gelişme meydana geldi. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ali Nuhoğlu ve Ercan Saatçi'nin de bulunduğu birçok kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA