Eğitime Kar Engeli! Valilikler Peş Peşe Duyurdu! İşte Tatil Olan İl ve İlçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı sonrası Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması geldi. İşte tatil ilan edilen il ve ilçeler...

NİĞDE

Çamardı Kaymakamlığı, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlamaya karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Mart Cuma günü soğuk hava, yağışlı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİNOP

Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda önleyici tedbir olarak merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği kaydedildi.

AMASYA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

ERZİNCAN

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

YOZGAT

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA