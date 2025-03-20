Rize'de Yoğun Kar Nedeniyle 60 Köy Yolu Kapandı

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle, kentteki yüksek kesimler karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Güneysu ilçesinde ise buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede, karla kaplanan çay bahçeleri ise göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Kaynak: DHA