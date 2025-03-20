Rize'de Yoğun Kar Nedeniyle 60 Köy Yolu Kapandı
Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle, kentteki yüksek kesimler karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Güneysu ilçesinde ise buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede, karla kaplanan çay bahçeleri ise göz alıcı manzaralar oluşturdu.
Kaynak: DHA