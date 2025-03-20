Elazığ'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

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Elazığ'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji, şiddetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle vatandaşları uyararak tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından, Elazığ’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla birlikte hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, şehirdeki yaşamı zorlaştırdı.

Elazığ'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Resim : 1

Meteoroloji, bölgedeki hava koşullarını ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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