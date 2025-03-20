Düzce'de Kaçak Operasyonu

Düzce'de yapılan çalışmalarda 27 olaya müdahale edildi, 19 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Düzce'de Kaçak Operasyonu

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bir hafta içinde 27 ayrı olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 19 şahsa işlem yapılırken, 1 adet sahte belge (çek), 35 adet tarihi eser, 31 adet kaçak cep telefonu ve 15,75 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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