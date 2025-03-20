Bakan Yerlikaya: Saraçhane'deki Gösterilerde 6 Polis Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'deki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Saraçhane'deki Gösterilerde 6 Polis Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Saraçhane'de Özel ve Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Bizi Asla Ayrı Düşüremeyecekler'Saraçhane'de Özel ve Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Bizi Asla Ayrı Düşüremeyecekler'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saraçhane Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edilmişti... İşte İstanbul Üniversitesi'nin İnceleme Raporu! İmamoğlu'nun Diploması İptal Edilmişti... İşte İstanbul Üniversitesi'nin İnceleme Raporu!
Erzincan'da Şiddetli Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş: Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Dövme Yaptırdıktan Sonra Pişman Olanlara Müjde: Ramazan Ayı Boyunca Ücretsiz Dövme Sildirme İşlemi Yapılacak Dövme Yaptırdıktan Sonra Pişman Olanlara Müjde: Ücretsiz Dövme Sildirme İşlemi Yapılacak
BağKur Borçları İçin Yeni Düzenleme Yolda: Esnaf ve Sanatkarlar Dikkat BağKur Borçları İçin Yeni Düzenleme Yolda: Esnaf ve Sanatkarlar Dikkat