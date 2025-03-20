Bakan Yerlikaya: Saraçhane'deki Gösterilerde 6 Polis Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.



Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi