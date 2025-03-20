TEM'de Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi geçişi Çenedağ mevkiinde saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
2 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA