Yerlikaya'dan 'Sokağa Çıkma' Çağrısı Yapan Özel'e Tepki: 'En Hafif Tabiriyle Sorumsuzluk!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi. Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi.

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Yerlikaya'dan 'Sokağa Çıkma' Çağrısı Yapan Özel'e Tepki: 'En Hafif Tabiriyle Sorumsuzluk!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında tutulmasının ikinci gününde de binlerce kişi Saraçhane’de buluştu. Burada vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel ise 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Özel, Bundan sonraki süreçte kimse CHP’den salonlarda, binalarda, siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklarda, meydanlardayız. Bana diyorlar ki ‘Sokak çağrısı mı yapıyorsun?’ Evet. Evet. Evet" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özel'in çağrısına tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'EN HAFİF TABİRİYLE SORUMSUZLUK'

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle ‘sorumsuzluktur.’ Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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