İstanbul'da Okul Önünde Korku Dolu Anlar... Otomobile Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralı Var

İstanbul Küçükçekmece'de lise önünde korkunç bir olay yaşandı. Bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Küçükçekmece Anadolu Lisesi önünde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmesi sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Saldırının kim yada kimler tarafından yapıldığına dair bir açıklama yapılmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Okul Önünde Korku Dolu Anlar... Otomobile Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

KİMLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Saldırı sonrasında mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Saldırıda yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin kimliği ise henüz açıklanmadı.

İstanbul'da Okul Önünde Korku Dolu Anlar... Otomobile Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: DHA

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