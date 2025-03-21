Genç Motosiklet Sürücüsü Kazada Öldü

Kaza, gece yarısı Babil Plaza önünde yaşandı. 26 yaşındaki Yusuf Ziya'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı.

Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA