Genç Motosiklet Sürücüsü Kazada Öldü

Batman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Genç Motosiklet Sürücüsü Kazada Öldü

Kaza, gece yarısı Babil Plaza önünde yaşandı. 26 yaşındaki Yusuf Ziya'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı.

Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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