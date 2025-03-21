Fransa Alarm Verdi, Türkiye'den Gönderilen Kuru İncir Geri Döndü

Türkiye’den Fransa’ya ihraç edilmek istenen kuru incir sınırdan geri döndü. Kuru incirlerde insan sağlığı için büyük riskler barındıran "Aflatoksin" tespit edildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Fransa Alarm Verdi, Türkiye'den Gönderilen Kuru İncir Geri Döndü

Türkiye'den gönderilen gıdalar sınırdan tek tek dönüyor. Kuru incirdeki skandal ise bitmek bilmiyor.

Avrupa Birliği tarafından kurulan hızlı uyarı sistemi RASFF, Avrupa genelinde gıda ve yem güvenliği ile ilgili riskleri hızlı bir şekilde tespit edip paylaşmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan yeni bildirime göre, Türkiye'den Fransa’ya ihraç edilen kuru incirde "Aflatoksin" tespit edildi.

Fransa Alarm Verdi, Türkiye'den Gönderilen Kuru İncir Geri Döndü - Resim : 1

ZARARLARI NELER?

Aflatoksin'in insan sağlığına zararları şöyle...

Karaciğer kanseri: Aflatoksinler, en güçlü kanserojen maddelerden biridir. Uzun süreli maruziyet, karaciğer kanseri riskini artırır.

Karaciğer hasarı: Aflatoksinler, karaciğerin hasar görmesine yol açabilir, bu da karaciğer yetmezliğine veya siroza neden olabilir.

Bağışıklık sistemi zayıflığı: Aflatoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, vücutta enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırabilir.

Büyüme gecikmesi: Çocuklar üzerinde büyüme ve gelişme sorunlarına yol açabilir.

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