Bebeğini Emzirirken Dehşeti Yaşadı: Öldürüldükten Sonra Adım Duyulsa Ne Olur?

Konya'da bebeğini emziren bir anne dehşeti yaşadı. Zeynep Y., eşi Abdülsamet Y. tarafından sırtından 2 defa bıçaklandı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Karar tepki gösteren Zeynep Y., "Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" dedi.

Bebeğini Emzirirken Dehşeti Yaşadı: Öldürüldükten Sonra Adım Duyulsa Ne Olur?

Türkiye'de kadına yönelik şiddet durmuyor. Erkekler, cezasızlık sisteminden güç alarak kadınları katletmeye devam ediyor. Şiddetin bu seferki adresi Konya oldu.

4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y. eve gelen eşi Abdülsamet Y. tarafından dakikalarca darbedildi. Bir şekilde kaçmayı başaran kadın kayınvalidesinin evine sığındı. Ancak cani eş Abdülsamet de peşinden geldi.

Kadını sırtından iki defa bıçaklayan Abdülsamet Y. olay yerinden kaçtı. Kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Abdülsamet Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'KIZIMI EMZİRİRKEN...'

Eşinden yıllardır şiddet gördüğünü belirten Zeynep Y., "Kızımı emzirirken eşim cinnet geçirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı" dedi.

Bebeğini Emzirirken Dehşeti Yaşadı: Öldürüldükten Sonra Adım Duyulsa Ne Olur? - Resim : 1

"Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" diyen kadın adalet istediğini şu sözlerle anlattı:

"Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum.

Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum."

'ÜÇÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI'

Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., "Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi.

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Kaynak: DHA

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