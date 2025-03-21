THY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet Karar

İngiltere’de Heathrow Havalimanı’nda elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında Türk Havayolları da alarma geçti. THY, 21 Mart tarihli bugünkü Londra uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

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İngiltere’nin Londra şehrinde Heathrow Havalimanı’nda elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında 100’den faza uçuş ertelendi, havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Yangın nedeniyle 16 binden fazla ev elektriksiz kalırken, yapılan bilgilendirme açıklamasında “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır” denildi.

THY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet Karar - Resim : 1

THY, LONDRA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İngiltere’deki yangın sonrasında Türk Hava Yolları (THY), 21 Mart’taki tüm Londra uçuşlarını iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kararı şöyle duyurdu: Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır.

THY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet Karar - Resim : 2

İngiltere’de Acil Alarm! Uçuşlar Tek Tek Ertelendi, 16 Bin Ev Elektriksiz Kaldıİngiltere’de Acil Alarm! Uçuşlar Tek Tek Ertelendi, 16 Bin Ev Elektriksiz KaldıGüncel

Kaynak: İHA

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