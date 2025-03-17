Evli Olduğu Erkeği Öldüren Kadın: Uzun Zamandır Bana ve Çocuklarıma Şiddet Uyguluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Gece yarısı çıkan tartışmada Süheyla Çetinkaya, eşini silahla vurdu. Kadın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı eş buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞİDDET UYGULAMIŞ!

Cinayetin ardından ise acı gerçek ortaya çıktı. Süheyla Çetinkaya emniyetteki ifadesinde eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Eşinin kendisine ve kızlarına şiddet uyguladığını belirten Süheyla Çetinkaya, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dedi. Anne ve kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA