Bursa'da Bir Kadın, Eşini Göğsünden Vurup Öldürdü

Bursa'da karı kocanın kavgasında kan aktı. Süheyla Çetinkaya, eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya'yı silahla vurarak öldürdü.

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Bursa'da Bir Kadın, Eşini Göğsünden Vurup Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftin tartışması kanlı bitti. Evlerinde Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında tartışma çıktı. Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti.

Muhammet Nurullah Çetinkaya kanlar içinde yere yığıldı. Kadın hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da Bir Kadın, Eşini Göğsünden Vurup Öldürdü - Resim : 1

Eşini vuran Süheyla Çetinkaya ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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