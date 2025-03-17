Hatay'da Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gençten acı haber geldi. Mertcan Güvercin'in cansız bedeni dağlık alanda bulundu.

Hatay'da Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Mızraklı Mahallesi’nde yaşayan gençten bir süredir haber alınamaması üzerine başlatılan aramalar sonucunda, ekipler acı haberi verdi.

Cenazesi otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Güvercin’in ölüm nedeni yapılacak incelemelerle netlik kazanacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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