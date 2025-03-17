Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! Sağanak Yağış Bugün Başlıyor, Kar İçin Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR

Kuvvetli sağanak yağış etkisini artırarak hafta boyunca devam edecek. Çarşamba günü ise kar yağışlarının yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlara heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi