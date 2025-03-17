Yol Verme Tartışması Meydan Muharebesine Döndü

Bursa’da yol verme tartışması mahalle sakinlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri onlarca kişinin karıştığı kavgayı güçlükle ayırdı.

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Yol Verme Tartışması Meydan Muharebesine Döndü

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek mahalle sakinlerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Saat 23.30 sıralarında 24. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, onlarca kişi birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, mahallede bir süre gerginlik yaşandı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Yol Verme Tartışması Meydan Muharebesine Döndü Yol Verme Tartışması Meydan Muharebesine Döndü