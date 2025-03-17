'Psikolojim Bozuk' Dedi, Annesinin Otomobilini Ateşe Verdi

Adana'da 21 Yaşındaki Ahmet Tan Ö., telefonda annesine "Psikolojim bozuk" dedikten sonra annesinin otomobilini kundakladı. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, 21 yaşındaki Ahmet Tan Ö., annesi Şenay Ö.'ye telefonda "Psikolojim bozuk" dedikten kısa süre sonra, annesine ait otomobili benzin dökerek yaktı. Kundaklanan araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.

'Psikolojim Bozuk' Dedi, Annesinin Otomobilini Ateşe Verdi - Resim : 1

ANNESİNİN ARACINI KUNDAKLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere tazyikli su ile müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde, otomobilin bilinçli olarak ateşe verildiği belirlendi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, aracın Şenay Ö.'nün oğlu Ahmet Tan Ö. tarafından kundaklandığı tespit edildi.

'Psikolojim Bozuk' Dedi, Annesinin Otomobilini Ateşe Verdi - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Tan Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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