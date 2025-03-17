İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldikleri sokakta 2 kişiye silahla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye, motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak'ta karşılaştıkları 22 yaşındaki Seydaş Şan ile 22 yaşındaki A. C. S.'ye silahla ateş açtı.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 3Hastaneye kaldırılan Seydaş Şan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir marketin camına mermi isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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