İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye, motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak'ta karşılaştıkları 22 yaşındaki Seydaş Şan ile 22 yaşındaki A. C. S.'ye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Seydaş Şan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir marketin camına mermi isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA