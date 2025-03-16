Cevdet Yılmaz, Suriye'ye Geri Dönüş Yapanların Sayısını Açıkladı
Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'den ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 873 bine ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye'de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye başladı.
'873 BİNE ULAŞMIŞTIR'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61 yıllık Baas rejimini düştüğü 2024 Aralık ayından itibaren ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye'de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" dedi.
Kaynak: İHA
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