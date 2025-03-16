Erzincan'daki 'Salon Engeli' Mitinge Dönüştü! Ekrem İmamoğlu: 'Salon Vermeseler Ne Olur, Meydanlara Sığmıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı ön seçimi çalışmaları kapsamında yurt gezilerini sürdürüyor. Bugün Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın ardından Erzincan'a gelen İmamoğlu vatandaşlara sesleniyor.

İmamoğlu konuşmasına, "Can Erzincanlılar, Dadaşlar diyarı Erzurum’dan gelen kardeşlerim, serhat şehrimiz Kars’tan, Ardahan’dan gelen kıymetli dostlarım, yiğit Bingöllüler, Ağrılılar, Iğdırlılar, Tuncelili, Malatyalı, Muşlu, Elazığlı dostlarım.. Merhaba!" sözleri ile başladı.

'SANKİ KENDİ CEBİNDEN VERİYOR'

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"Emekçinin de iş insanın da umudu kalmadı, önünü göremiyor. Milletimiz bu iktidara güvenmiyor.

Emekliye bin lirayı çok gördü. Sanki kendi cebinden çıkarıp veriyormuş gibi kibirli! İstibdat dönemini kurdular. Kurdukları insafsız ve bozuk düzen milletin iliğini kuruttu."

'MEYDANLARA SIĞMIYORUZ'

Ekrem İmamoğlu'na Kastamonu ve Trabzon'da olduğu gibi Erzincan'da da salon verilmedi. Bu soruna değinen İmamoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizi kabustan kurtaracağız. Salon vermesen ne olur, meydanlara sığmıyoruz. Koltuk altlarından artık kayıyor. Milletimiz bu iktidardan kurtulmak için gün sayıyor. Halka sırtını dönenler gidecek. İliç'teki maden faciasının sorumluları hesap verecek."

"Ceketi çıkar kolları sıva" tezahüratı Erzincan'da da devam etti. "Hasta olurum" yanıtını veren İmamoğlu ardından yurttaşların isteğini geri çevirmedi.

İmamoğlu'nun Trabzon'da yaptığı mitingde 'turpun büyüğü' diyerek gösterdiği konuşmasını AKP'li eski bakan Mustafa Varank hedef almıştı. İmamoğlu Varank'a, "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma 'Hemen kendisine yollayın bir denesin belki işine yarar' dedim" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETSİZ TÜRKİYE İSTİYORLAR'

"Yepyeni bir düzen kuracağız. Millet gelecek kaygısı duymadan yaşayacak. Sandık gelecek herkes boyunun ölçüsünü alacak. Muhalefetsiz Türkiye istiyorlar. Bu planın önündeki en büyük engel CHP'dir. Kirli kampanyalar ile CHP'yi zayıflatmak istiyorlar. Hepsini Ekrem ağrıları tutmuş. Biz bu ülkenin birinci partisiyiz. Bu ülkenin en cesur neferleri olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA