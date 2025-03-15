Ekrem İmamoğlu Memleketi Trabzon'da: 'Sizi Korkutmaya Devam Edeceğim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı ön seçimi çalışmaları kapsamında yurt gezilerini sürdürüyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarına devam eden İmamoğlu, memleketi Trabzon'da salon engeli ile karşılaşmış, ardından yaptığı açıklamada, "Beni Trabzon'da hiçbir yere sığdıramazlar" demişti. İmamoğlu, Ortahisar Belediyesi önünde vatandaşlara sesleniyor.

Memleketi Trabzon'da açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Yaradan şahit, tüm vatandaşları hiçbirini birbirinden ayırmadan seviyorum. Biz bugün başlattığımız demokrasi mücadelesini tüm Karadeniz'e ve Karadeniz'den Türkiye'ye yaymak için buradayız. Hoş geldiniz. Ramazan ayında her eve bolluk ve bereket isteriz. Ramazan ayı kutlu olsun. Bu Ramazan ayında Allah kötülere fırsat vermesin, iyi ve insanları yaradan korusun ve yüceltsin.

'ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNE GÖZ DİKMİŞTİM'

Ben burada doğdum, okudum, büyüdüm. Beni bu sokaklar yetiştirdi. Esnaf çocuğuydum, çalışırdım. İşçi, amele nedir bilirim çünkü onlarla çalıştım. Üretmek nedir bilirim çünkü annem ile köyde büyüdüm.

Ben de her Trabzonlu gibi iyi bir Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu olmak benim çocukluğumda benim için şu demekti; hayalimde Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştim. Onun yerine kaleci olacaktım, Allah nasip etmedi ama başka bir şey nasip etti. Allah nasip etti, 31 yaşımda Trabzonspor'a yöneticilik yaptım. Daha sonra Allah nasip etti Trabzonspor basket takımının kurucularından oldum, başkan yardımcılığını yaptım.

'ENGELLERE RAĞMEN İKTİDAR OLACAĞIZ'

Karadeniz'in dereleri özgür akacak. Suyumuzu bir avuç rantçıya emanet etmeyeceğiz. İktidar olacağız. İnancımız çok yüksek, ülkenin her sorununa çözüm üreteceğiz. Engellere rağmen iktidar olacağız. Seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak.

Ne yaparsanız yapın bu beyaz gömleğe toz zerresi kadar leke düşüremeyeceksiniz. Sizi korkutmaya devam edeceğim.

İMAMOĞLU TURPUN BÜYÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Trabzon’da konuşan İmamoğlu, vatandaşın verdiği turpu alarak Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Bak cumhurbaşkanı, vatandaş sana Karadeniz’den turpun büyüğünü gösteriyor, turpun büyüğünü… O da Ekrem’in yanında. Turpun büyüğü burada. Onun da heybesinde varmış.”

Kaynak: ANKA