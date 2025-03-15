İmamoğlu ve Yavaş Bir Araya Geldi: 'Kimse Kimsenin Yedeği Değil, Bir Yol Bulunacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

İmamoğlu’nu ABB’nin girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşılarken, görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Görüşmenin ardından iki başkan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yavaş, ziyareti için İmamoğlu’na hem ziyareti hem de eğilim yoklaması için başarı dileklerini iletti.

Yavaş, İmamoğlu ile aralarının bozuk olduğu iddialarına yönelik ise “Vallahi biz artık trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir, televizyondan aradılar. Dediler böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz, dediler. Vallahi dedim her iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz” dedi.

Yavaş sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur

Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama, televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda, ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar.

Aday kim olacak tartışmalarının gerçek gündemi ve ekonomik sıkıntıları unutturmak için gündeme getirildiğini belirten Yavaş, “Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur. Böyle adlandırılmak Ekrem Başkan'a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunacak.” dedi.

‘YOL ARKADAŞIYIZ HEDEFİMİZ TEK’

İmamoğlu ise, “Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır” ifadelerini kullandı.

DİPLOMA SORUSUNA FLAŞ YANIT

İmamoğlu, bir gazetecinin ‘Diplomanız iptal edilirse bir yol haritanız var mı?’ sorusuna, ‘Hangi üniversite mezunusun?’ sorusuyla yanıtladı. ‘Gazi Üniversitesi’ cevabını alan İmamoğlu, “Senin bile diplomanı iptal edebilirler bu iptal edilirse” dedi.

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NUN ETKİNLİĞİNE KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gitme kararı almasının ardından İmamoğlu tek aday olarak öne çıkmıştı. Yavaş ise, seçim tarihinin belli olmaması nedeniyle aday konuşmak için erken olduğunu belirterek ön seçimde aday olmama kararı almıştı.

Diğer bir yandan Yavaş, İmamoğlu’nun bugün Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını bildirilmişti. Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var" ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş sözlerinin devamında, "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek çok büyük bir ayıptır. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi