Bakan Güler'den 'Ateşkes' Açıklaması: Gündeme Getirilmemeli, Hedef Tamamen Tasfiye

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle bakanlık karargahındaki Atatürk Kültür Sitesi'nde, şehitleri anma programı düzenledi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ TÜM UZANTILARI İLE FESİH KARARI ALMALI'

Burada bir konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL, HEDEFİMİZ TAMAMEN TASFİYESİ'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı kendinizi feshedin çağrısının ardından terör örgütü PKK tarafından 'ateşkes' açıklamasında bulunmuştu.

Bu konuya dair konuşan Güler, "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemeli. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Nihai hedefimiz, terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi" şeklinde konuştu.

'SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Bakan Güler, sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, "Temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA