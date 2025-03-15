PİAR Araştırma'dan Son Seçim Anketi: Bugün Seçim Olsa Türkiye'nin Birinci Partisi Hangisi Olur?
PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre, Türkiye'nin birinci partisi konumuna yüzde 30.7 ile CHP yerleşti. CHP'yi AKP takip etti, işte sonuçlar...
PİAR Araştırma, 28 Şubat-3 Mart arasında 3 bin 480 kişiyle seçim anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 30.7 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte anketin sonuçları:
- CHP: Yüzde 30.7
- AKP: Yüzde 30.2
- MHP: Yüzde 9.3
- DEM Parti: Yüzde 7.6
- Zafer Partisi: Yüzde 6.1
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.2
- İYİ Parti: Yüzde 4.2
- Diğer: Yüzde 1.4
- Saadet Partisi: Yüzde 1.2
- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
- Yerli ve Milli Parti: Yüzde 11.
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6
- DEVA Partisi: Yüzde 0.5
- Demokrat Parti: Yüzde 0.5
- Anahtar Parti: Yüzde 0.3
Kaynak: Haber Merkezi