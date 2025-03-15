PİAR Araştırma'dan Son Seçim Anketi: Bugün Seçim Olsa Türkiye'nin Birinci Partisi Hangisi Olur?

PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre, Türkiye'nin birinci partisi konumuna yüzde 30.7 ile CHP yerleşti. CHP'yi AKP takip etti, işte sonuçlar...

Eda Narin Eda Narin
PİAR Araştırma'dan Son Seçim Anketi: Bugün Seçim Olsa Türkiye'nin Birinci Partisi Hangisi Olur?

PİAR Araştırma, 28 Şubat-3 Mart arasında 3 bin 480 kişiyle seçim anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 30.7 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte anketin sonuçları:

  • CHP: Yüzde 30.7
  • AKP: Yüzde 30.2
  • MHP: Yüzde 9.3
  • DEM Parti: Yüzde 7.6
  • Zafer Partisi: Yüzde 6.1
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.2
  • İYİ Parti: Yüzde 4.2
  • Diğer: Yüzde 1.4
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.2
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
  • Yerli ve Milli Parti: Yüzde 11.
  • Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6
  • DEVA Partisi: Yüzde 0.5
  • Demokrat Parti: Yüzde 0.5
  • Anahtar Parti: Yüzde 0.3
Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?Çok Konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' Anketi: Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Halk Ne Diyor?Siyaset

ALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa KafayaALF Araştırma'dan Seçim Anketi: Bu Pazar Seçim Olsa... İktidar Yarışı Kafa KafayaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP AKP MHP DEM Parti
Yeniden Refah'ta İstifa Depremi! İki Belediye Başkanı Ortak Açıklamayla Duyurdu Yeniden Refah'ta İstifa Depremi! İki Belediye Başkanı Ortak Açıklamayla Duyurdu
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
CHP'li İlgezdi Simit Hesabıyla Enflasyona Tepki Gösterdi CHP'li İlgezdi Simit Hesabıyla Enflasyona Tepki Gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor