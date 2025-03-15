87 Yıl Sonra Bir İlk: İzmir Rekor Yeniledi!

Ege Bölgesi'nin incisi İzmir'de bunaltıcı sıcaklıklar bu yıl erken başladı. Meteorolojik verilere göre şehirde 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı. Kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.

87 Yıl Sonra Bir İlk: İzmir Rekor Yeniledi!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaştı. Böylece 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.

87 Yıl Sonra Bir İlk: İzmir Rekor Yeniledi! - Resim : 1

Meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana İzmir'de en sıcak mart günü yaşandı.

87 Yıl Sonra Bir İlk: İzmir Rekor Yeniledi! - Resim : 2

Yarın da etkisini sürdürmesi beklenen sıcak havanın, 18 Mart Salı günü gerileyecek 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 'Sıcaklık' Uyarısı: Bursa'da Yarın Ağustos YaşanacakMeteoroloji'den 'Sıcaklık' Uyarısı: Bursa'da Yarın Ağustos YaşanacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji İzmir Sıcaklık Mart
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Özgür Özel'den Avrupa Birliği Mesajı: 'Türkiye'yi Ayrılmaz Bir Parçası Haline Getireceğiz' Özgür Özel'den Avrupa Birliği Mesajı: 'Türkiye'yi Ayrılmaz Bir Parçası Haline Getireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Hitap Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Hitap Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yapı Kredi Yüzde 60 Birden Zam Yaptı Yapı Kredi Yüzde 60 Birden Zam Yaptı
İstanbul'da Yaşan 65 Yaş Üstü, SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Sadece 1 Lira Oldu İstanbul'da Yaşan 65 Yaş Üstü, SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Sadece 1 Lira Oldu
Sahurda Bir Kaşık Yiyen Gün Boyu Açlık Nedir Hissetmiyor! Damarları Oluk Oluk Açıyor, Kuru Öksürüğü Kesiyor Sahurda Bir Kaşık Yiyen Gün Boyu Açlık Nedir Hissetmiyor! Damarları Oluk Oluk Açıyor, Tok Tutuyor
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Kaç Lira Ödeme Yapacak 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Kaç Lira Ödeme Yapacak