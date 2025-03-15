87 Yıl Sonra Bir İlk: İzmir Rekor Yeniledi!
Ege Bölgesi'nin incisi İzmir'de bunaltıcı sıcaklıklar bu yıl erken başladı. Meteorolojik verilere göre şehirde 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı. Kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaştı. Böylece 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.
Meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana İzmir'de en sıcak mart günü yaşandı.
Yarın da etkisini sürdürmesi beklenen sıcak havanın, 18 Mart Salı günü gerileyecek 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA