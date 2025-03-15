Meteoroloji'den 'Sıcaklık' Uyarısı: Bursa'da Yarın Ağustos Yaşanacak

Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması uzun yıllar boyunca 31,1 derece olan Bursa'da, yarın hava sıcaklığının mart ortalamasının 4 katına yani 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji'den 'Sıcaklık' Uyarısı: Bursa'da Yarın Ağustos Yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, hafta sonu yurdun birçok ilinde yaz havası yaşanacak. Özellikle Bursa'da pazar günü hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak.

Kentin ağustos ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 24,4 ve en yüksek sıcaklık ortalaması 31,2 derece olduğu göz önüne alındığında Bursa'da pazar günü güneş altında fazla durmamak gerekecek. Bursa'da pazar günü ayrıca mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması olan 8,4 derecenin yaklaşık 4 katı bir sıcaklık oluşacak.

BAŞKENT DE ÇOK SICAK OLACAK

Ankara'da ise hafta sonunda 28 derece bekleniyor. Başkentin mart ayı sıcaklık ortalaması olan 5,8 derecenin 4,8 katına ulaşacak cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı, 23,5 derece olan ağustos ayı ortalamasının bile üzerine çıkacak.

Balıkesir'de ise hafta sonunda sıcaklık 28 derece civarında olacak. Kentin mart ayı sıcaklık ortalaması 8,8 derece.

Geçen Hafta Donan Adana'da Sıcaklıklar Birden FırladıGeçen Hafta Donan Adana'da Sıcaklıklar Birden FırladıGüncel
Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini GörmediYarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini GörmediGüncel

Kaynak: İHA

Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Deprem Bölgesindeki Öğretim Elemanlarına Ödenek Desteği Belli Oldu Deprem Bölgesindeki Öğretim Elemanlarına Ödenek Desteği Belli Oldu
Karşıya Geçmek İsterken Motosiklet Çarptı Karşıya Geçmek İsterken Motosiklet Çarptı
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda