Meteoroloji'den 'Sıcaklık' Uyarısı: Bursa'da Yarın Ağustos Yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, hafta sonu yurdun birçok ilinde yaz havası yaşanacak. Özellikle Bursa'da pazar günü hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak.

Kentin ağustos ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 24,4 ve en yüksek sıcaklık ortalaması 31,2 derece olduğu göz önüne alındığında Bursa'da pazar günü güneş altında fazla durmamak gerekecek. Bursa'da pazar günü ayrıca mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması olan 8,4 derecenin yaklaşık 4 katı bir sıcaklık oluşacak.

BAŞKENT DE ÇOK SICAK OLACAK

Ankara'da ise hafta sonunda 28 derece bekleniyor. Başkentin mart ayı sıcaklık ortalaması olan 5,8 derecenin 4,8 katına ulaşacak cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı, 23,5 derece olan ağustos ayı ortalamasının bile üzerine çıkacak.

Balıkesir'de ise hafta sonunda sıcaklık 28 derece civarında olacak. Kentin mart ayı sıcaklık ortalaması 8,8 derece.

Kaynak: İHA