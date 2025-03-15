Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aile Bakanlığımız başta olmak üzere sizle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye'de başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve sevgimi gönderiyorum. Yüzlerinizdeki tebessümün hiç eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.

'BAYRAĞI YÜKSEKLERE TAŞIYACAKSINIZ'

Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler evlatlarımızsınız göz bebeklerimizsiniz. Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. Sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. Kendinizle ifithar ederken sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak onlara cesaret aşılayacaksınız.

'SİZLER MİLLETİMİZİN GELECEĞİSİNİZ'

Sevgili yavrularım hayat ince ve uzun bir yoldur. Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar sevinçler ve hüzünler olabilir bunlar gayet doğaldır. Fakat insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlığıdır. İnancın ve azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı kırmasına hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizden bekliyorum. İstikbali şekillendirecek olanlar sizlersiniz. Sizler, milletimizin geleceğisiniz. Sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak.

'TÜRKİYE YÜZYILISI ÇOCUKLARIMIZIN YÜZYILI OLACAK'

Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinizi içinizdeki cevhere sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde geleceğin muzaffer Türkiye'sini görüyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcı olsun. Mübarek ramazanızı içtenlikle bir kez daha tebrik ediyorum.

Kaynak: AA