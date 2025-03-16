Merih Demiral, 'Bozkurt' Heykelinin Yanında

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren maçın yıldızı Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise milli futbolcuya destek için Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ heykelini Bolu’ya diktirdi.

HEYKELİNİ GÖRMEYE GELDİ

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da dikilen heykelini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Demiral’ın geleceğini duyan çocuklar saatler öncesinden heykelin başında nöbet tuttu. Demiral’ın gelmesiyle birlikte imza sırasına giren çocuklar heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykelinin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli bir sembol. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ONLARIN ZORUNA GİTTİ'

Ayrıca Karaçayır Spor Kompleksi’nde altyapıda oynayan minik sporcuların merak ettiği soruları yanıtladı. Bir çocuğun, ‘Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?’ sorusuna cevap veren A Milli Futbolcu Merih Demiral, "Onların zoruna gitti herhalde. Golü attıktan sonra tribünde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. O yüzden onları görünce bende Bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için onu yapma gereği duydum. O yüzden çok gururluyum. İyi ki de yapmışım diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA