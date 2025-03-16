Bakan Memişoğlu Açıkladı: Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi Türkiye'ye Getirildi
Kuzey Makedonya'daki yangınlarda yaralanan ve durumu ağır olan 3 yaralı tedavi edilmesi için ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaların sevk edildiğini paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kuzey Makedonya’da başkent Üsküp’ün yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Koçani kentinde bir gece kulübünde yangın çıkması sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, yangında 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 155 kişinin de yaralandığını anımsattı. Ulusoy, Kuzey Makedonya makamlarının yaralılardan durumları acil olanların Türkiye'ye tedavi için gönderilmesi hususunda kendilerine talepte bulunduğunu kaydetti.
Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızla sonuçlandırdıklarını vurgulayan Ulusoy, "Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu ambulans uçak şu anda üç yaralı genci ülkemize götürmek üzere alıyor. Bu akşam onları İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesine indirmiş olacak." dedi.
BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'daki yangınlarda yaralanan ve durumu ağır olan 3 yaralının, tedavi edilmesi amacıyla ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum.
Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 16, 2025
Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir…
7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Kuzey Makedonya Hükümetinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ülkede yarından itibaren 7 gün milli yas ilan edildiği bildirilmişti.
Kaynak: AA