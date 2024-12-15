Bakan Yerlikaya TBMM'de Açıkladı: Esad'ın Devrilmesinin Ardından Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Yürütme adına söz alarak Genel Kurul'a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye’den kaç Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Türkiye'deki toplam yabancı sayısını açıklayan Yerlikaya, "Göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, yeniden yerleştirme, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimini içeren tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzenine güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayıştır. Şu an ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli, 1 milyon 31 bin 536'sı ikamet izinli, 201 bin 618'i uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 171 bin 415 yasal olarak kalan yabancı bulunmaktadır." dedi.

GİDEN SURİYELİ SAYISI

Bakan Yerlikaya, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin cihatçı terör örgütü HTŞ liderliğindeki örgütlerce düşürülmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya, "Hiç şüphesiz ki komşumuz Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Milyonlarca insanı sığınmacı yapan Esad, ülkesinden kaçarak bir sığınmacı durumuna düşmesini tarih elbette ki yazacaktır. Çünkü biliyoruz ki değişmez kural: zulümle, abat olunmaz. Peki bu gelişmelerden önce biz neler yaptık? Ülkemizde bulunan tüm Suriyelilerin adres tahkikatlarını tek tek gerçekleştirdik. Hepsinin adres güncellemelerini tamamladık. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlibli, 107 bin Deyrazorlu, 104 bin Hamalı, 98 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı, 84 bin Rakkalı, 70 bin Humuslu, 31 bin Laskiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır.

Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından ÖNCE “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:



06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli

07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli

08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli



Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından… pic.twitter.com/7T4T10SwAO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2024

Kaynak: Haber Merkezi