Bakan Yerlikaya’ya Meclis'te Kayyım Protestosu

TBMM Genel Kurulu’nda Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında yapılan oturumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçelerine ilişkin görüşmeler yapıldı. Siyasi parti gruplarının konuşmacılarının ardından ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuştu.

DEM VE CHP'DEN KAYYIM PROTESTOSU

Daha sonra bakanlığının bütçesine ilişkin konuşmasını yapması için Bozdağ, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı davet etti. Yerlikaya’nın konuşmasına başlamasından hemen önce DEM Parti'li ve CHP’li milletvekilleri kayyımlara ilişkin dövizlerle bakana tepki gösterdiler. Milletvekilleri, Bakan Yerlikaya’ya “En büyük suç sensin” diye seslenirken, “Kayyımlara hayır” diye slogan attılar. Başkanvekili Bozdağ’ın uyarısından sonra Yerlikaya konuşmasına başladı.

'SUÇLARIN YÜZDE 98’İ AYDINLATILDI'

Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Terörden arınmış Türkiye olarak organize suç örgütleri zehir tacirlerine karşı canla başla gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bu yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan bazılarını sunmak istiyoruz. Bizler asayişi huzurun anahtarı olarak görüyoruz. Suçun oluşmasını önlemek birinci önceliğimiz. Bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçları azalttık. Aydınlatma oranımızı yüzde 98’e çıkardık.

Biz asayiş olaylarını azaltıyor ve aydınlatma oranlarını artırıyoruz. 11 ayda hapis araması olan 181 bin 698 şahıs yakalandı. Hiçbir suçlunun sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcılık artırıldı. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar.

Organize suç örgütlerini çökertiyoruz. Ulusal bölgesel ya da yerel hangi boyutta olursa olsun şehir eşkıyalarına nefes aldırmıyoruz. 541’ini çökerttik.

İnsanlığı tehdit eden uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik değil yarınların da meselesi. Aile birliğini derinden sarsan uyuşturucuya yönelik topyekün mücadele içindeyiz. Uyuşturucuyla mücadeleyi vatani görev olarak görüyoruz.

KAYYIM ELEŞTİRİLERİ

Vize muafiyeti ve ikameti biten 328 yabancı kendiliğinden ülkemizden ayrıldı. Durmadan duraksamadan mücadelemize devam edeceğiz. Asrın Felaketini Asrın Birlikteliğine dönüştürdük. Deprem mağduru vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün arkasında biz varız biz. Terör 40 yılı aşkın süredir nice canlarımızı aldı. Alçak terör geleceğimizi hedef aldı. Dağlarımızda yankılanan silah sesleri kardeşliğe hançerdi. Bu hainlere dün ya da gelecekte bu millet boyun eğmedi eğmeyecek. Terörü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz.

Belediyeler yerel yönetimlerin temelidir. Ancak hiç kimse halkın verdiği yetkiyi istismar edemez. Belediyeler hizmet için vardır, başkanları teröristle terörle yandaş olmaz. Çünkü terörün siyaseti olmaz. Ancak ve ancak mücadele edilir. Yapmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi