Şanlıurfa'da AKP'li Meclis Üyesi'ne Silahlı Saldırı... Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kural Mahallesi girişinde iddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan AKP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA