Şanlıurfa'da AKP'li Meclis Üyesi'ne Silahlı Saldırı... Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Şanlıurfa Birecik'te evine giden AKP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier saldırıdan yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı. Polis şüphelileri arıyor.

Son Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kural Mahallesi girişinde iddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan AKP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktıİstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını ÇıktıGüncel

Öğretmene Okul Çıkışında Bıçaklı SaldırıÖğretmene Okul Çıkışında Bıçaklı SaldırıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa Saldırı
Son Güncelleme:
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı