Öğretmene Okul Çıkışında Bıçaklı Saldırı

Dün akşam Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bir saldırı meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E. (42), okul çıkışı Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı. Önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

ÖĞRETMENİN DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı.

M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA