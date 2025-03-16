Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında afet konutlarının inşa edildiği TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şantiyelerine ziyaret gerçekleştirdi. Kurum, şantiyede örnek daireleri inceledi.

Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum ilk olarak Onikişubat ilçesinin Altınova Mahallesi’ndeki TOKİ şantiyesine gitti. 629 konutun inşa edildiği bölgedeki çalışmalar hakkında mühendislerden bilgi alan Bakan Kurum, örnek daireyi inceledi.

Bakan Kurum, daha sonra Emlak Konut GYO'nun Güneşevler-Doğukent şantiye sahasında incelemeler yaptı.

Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme - Resim : 1

Bakan Kurum'un son durağı İsa Divanlı Mahallesi oldu. TOKİ tarafından yapımına başlanan 263 konut ve 88 iş yerinin bulunduğu bölgede vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, mahalledeki bir başka parsel için de kentsel dönüşüm sözü verdi.

Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş'ta Afet Konutları Şantiyelerine İnceleme - Resim : 2

Kaynak: DHA

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