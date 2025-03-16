İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktı

İstanbul göbeği Şişli'de adeta vahşet yaşandı. Güpegündüz sokak ortasında bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırgan ise en yakını çıktı.

İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktı

İstanbul-Şişli bir dehşetle sarsıldı. 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla gelen Taştan Karaca (52), malzeme almak için sokakta park halindeki aracının yanına gitti.

Kaldırımda bekleyen 20'li yaşlarındaki bir genç, Karaca'ya silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs kanlar içinde yere yığıldı.

Vatandaşlar panik ve korkuyla kaçışırken ekiplere haber verildi. Ağır yaralı Taştan Karaca hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktı - Resim : 1

SALDIRGAN KİM?

Olay yerinden kaçan saldırganın kimliği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini bir bir izleyen polis ekipleri saldırganın Karaca'nın yeğeni C.K. (20) olduğunu belirledi. Emniyette 3 suç kaydı olduğu anlaşılan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Kaynak: AA-DHA

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Silah Saldırı Şişli
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