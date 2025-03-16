Yeşilköy’de Karaya Oturan Gemi 13 Saat Sonra Kurtarıldı

İstanbul Yeşilköy'de MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi karaya oturdu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı balık adamların yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; KEGM-3 hızlı tahlisiye botu refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörü tarafından oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

13 saat sonra kurtarılan geminin Romanya'dan Tekirdağ'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA