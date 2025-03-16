Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi!

Interpol tarafından aranan bir suçlu daha Türkiye'den çıktı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yakalanan Kemal Armağan'ın Londra'da bir uyuşturucu çetesinin lideri olduğu ve 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. İşte Londra'dan Kahramanmaraş'a uzanan cinayetlerin detayları...

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Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi!

Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan, geçtiğimiz günlerde İzmir’de sahte kimlikle yakalandı. İngiltere ve Türkiye’de birçok cinayetin faili olarak gösterilen Armağan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Armağan'ın işlediği 3 cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Londra’nın en güçlü Türk çeteleri olan Tottenham Boys ve Hackney Turks, İngiltere’nin eroin ticaretini ele geçirmek için yıllardır amansız bir savaş içinde. 2012’den beri süregelen bu kanlı hesaplaşma, karşılıklı infazlarla derinleşirken, sonunda büyük bir kırılma yaşandı ve Hackney Turks çetesinin liderlerinden Kemal Armağan, İzmir’de sahte kimlikle yakalandı.

Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi! - Resim : 1

DEHŞET KAHRAMANMARAŞ'A UZANDI

Çatışmalar, 2012’de Hackney Turks liderlerinden Kemal Armağan’ın kardeşi Ali Armağan’ın Londra’da 8 kurşunla öldürülmesiyle başladı. Bu infaz, iki çete arasında intikam zincirini tetikledi. Önce Tottenham Boys liderlerinden Kemal Eren vurularak felç kaldı, ardından Zafer Eren Londra’da motosikletli saldırganlar tarafından öldürüldü. 2014’te ise Behzat Eren Kahramanmaraş’ta susturuculu silahla infaz edildi.

Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi! - Resim : 2

Son büyük darbe, geçen yıl Moldova’da geldi. Tottenham Boys’un lideri İzzet Eren, Kişinev’de bir kafede otururken 7 kurşunla öldürüldü. Güvenlik kameraları, suikastı gerçekleştiren kişinin yüzü maskeli şekilde scooter ile olay yerine gelen Kemal Armağan olduğunu ortaya koydu.

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Kaynak: Sabah

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Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi! Londra-Kahramanmaraş Arasında Cinayetler Serisi!