Çete Dehşeti! Mahalleyi Bastılar, Katliam Yaptılar

Ekvador’un Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, olay bir gecekondu mahallesinde meydana geldi ve büyük bir paniğe neden oldu.

EVLERE BASKIN YAPTILAR

Görgü tanıkları, yaklaşık 20 kişilik silahlı bir çetenin mahalleye girerek birçok eve baskın düzenlediğini belirtti. Çatışma sırasında mahallede büyük bir kaos yaşanırken, saldırıya uğrayan kişilerin çoğunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yetkililer, saldırının arkasında "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesinin olduğunu açıkladı. Polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı.

Savcılık, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçleri çete faaliyetlerine karşı daha sert önlemler alacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA