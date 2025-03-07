Çete Dehşeti! Mahalleyi Bastılar, Katliam Yaptılar
Ekvador’un Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde çeteler arasında çatışma çıktı. Bir çetenin gecekondu mahallesine baskın yaptığı ve çıkan çatışmada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekvador’un Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, olay bir gecekondu mahallesinde meydana geldi ve büyük bir paniğe neden oldu.
EVLERE BASKIN YAPTILAR
Görgü tanıkları, yaklaşık 20 kişilik silahlı bir çetenin mahalleye girerek birçok eve baskın düzenlediğini belirtti. Çatışma sırasında mahallede büyük bir kaos yaşanırken, saldırıya uğrayan kişilerin çoğunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Yetkililer, saldırının arkasında "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesinin olduğunu açıkladı. Polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı.
Savcılık, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçleri çete faaliyetlerine karşı daha sert önlemler alacaklarını duyurdu.
Kaynak: AA