İngiltere, Ukrayna'ya Destek ve Savunma Harcamalarını Artıracak

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da bir araya geldi. Görüşme öncesi basın açıklamasında konuşan İngiltere Savunma Bakanı Healey, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarının artırılması konusunda adım attıklarını, daha da fazlasını yapacaklarını bildirdi.

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İngiltere, Ukrayna'ya Destek ve Savunma Harcamalarını Artıracak

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth görüşme öncesi Pentagon'da gazetecilere açıklama yaptı. Washington'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkesi ve ABD arasındaki savunma bağını güçlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere, Ukrayna'ya Destek ve Savunma Harcamalarını Artıracak - Resim : 1

ABD'li mevkidaşıyla geçen ay NATO'da bir araya geldiklerini hatırlatan Healey, "Avrupa'ya adım atması için meydan okudunuz. Ukrayna konusunda, savunma harcamaları konusunda, Avrupa'nın güvenliği konusunda adım atmamızı istediniz. Ben de size diyorum ki, adım attık, atıyoruz ve daha da atacağız." ifadelerini kullandı.

Healey, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, geçen hafta Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarındaki en büyük artışı açıkladığına işaret ederek, daha da ileri gideceklerinin altını çizdi.

İngiltere, Ukrayna'ya Destek ve Savunma Harcamalarını Artıracak - Resim : 2

ABD SAVUNMA BAKANINDAN TRUMP SÖZÜ

ABD Savunma Bakanı Hegseth ise medyanın Ukrayna ve Rusya ile ilgili "anlatılarla" ilgilendiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın barışla ilgilendiğini ifade etti. Hegseth, Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından Kiev'e yapılan askeri yardımları geçici olarak askıya alması kararına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Başkan'ın (Trump'ın) da belirttiği üzere, bu tam da en başından beri söylediği gibi bir duraklama, barışa giden yolda gerçek kararlılığa kadar bir duraklama. Başkan, Ukraynalıların bu barış sürecine bağlılık konusunda tam olarak ne söylediklerini ve ne yaptıklarını çok dikkatli şekilde izleyecek."

İngiltere, Ukrayna'ya Destek ve Savunma Harcamalarını Artıracak - Resim : 3

SAVUNMA HARCAMALARI 2027'YE KADAR YÜZDE 2,5'E ÇIKACAK

İngiltere Başbakanı Starmer, 25 Şubat'ta İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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