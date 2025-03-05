Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Ukrayna'dan Geri Adım: Trump, Zelenskiy'nin Mektubunu Okudu

ABD Başkanı Donald Trump, 5 yıl sonra ilk kez ABD Kongresi'ne hitap etti. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu savaşın bitmesini çok istediğini dile getiren Trump, barış sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

"ZELENSKİY'DEN MEKTUP ALDIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den aldığı mektubu paylaşan Trump, Ukrayna’nın barış için adım atmaya hazır olduğunu vurguladı. Mektupta, "Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız." ifadelerinin yer aldığını aktardı.

ANLAŞMA İMZALANACAK

Zelenskiy’nin mektubunda ayrıca, Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu da belirtildi. Trump, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." ifadelerini okudu.

ABD Başkanı, Zelenskiy'ye teşekkür ederken, Rusya ile de barış görüşmelerinin sürdüğünü ve Moskova’nın da müzakereye açık olduğunu düşündüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenskiy, geçtiğimiz Cuma günü Oval Ofis’te kameralar önünde tartışmış, ardından ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Trump, Zelenskiy’yi Amerikan halkına saygısızlık etmekle suçlarken, Ukraynalı lider ise özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtmişti.

Krizin ardından Trump, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA